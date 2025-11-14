Qlife präsentierte Quartalsergebnisse

Qlife hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Qlife hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,75 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,120 SEK je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at