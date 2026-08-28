Qlife zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Qlife ließ sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Qlife die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,620 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 630,0 Prozent auf 0,7 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at