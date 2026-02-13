13.02.2026 06:31:29

Qliro Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Qliro Registered lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,55 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Qliro Registered ein Ergebnis je Aktie von -1,040 SEK vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 141,4 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 130,1 Millionen SEK umgesetzt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 3,770 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Qliro Registered ein Ergebnis je Aktie von -1,100 SEK vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,44 Prozent auf 512,50 Millionen SEK aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 500,30 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 3,620 SEK gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 412,00 Millionen SEK geschätzt.

