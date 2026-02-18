QLM Life Medical Insurance Company QPSC Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

QLM Life Medical Insurance Company QPSC Registered hat am 15.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 QAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 QAR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QLM Life Medical Insurance Company QPSC Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 478,7 Millionen QAR im Vergleich zu 366,4 Millionen QAR im Vorjahresquartal.

QLM Life Medical Insurance Company QPSC Registered hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0,190 QAR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,190 QAR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat QLM Life Medical Insurance Company QPSC Registered in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 20,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,57 Milliarden QAR im Vergleich zu 1,30 Milliarden QAR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at