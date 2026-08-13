QLM Life Medical Insurance Company QPSC Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

QLM Life Medical Insurance Company QPSC Registered präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 QAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte QLM Life Medical Insurance Company QPSC Registered ein EPS von 0,080 QAR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,47 Prozent auf 444,6 Millionen QAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 442,5 Millionen QAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at