QLM Life Medical Insurance Company QPSC Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

QLM Life Medical Insurance Company QPSC Registered hat am 26.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

QLM Life Medical Insurance Company QPSC Registered hat ein EPS von 0,04 QAR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,040 QAR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Umsatzseitig wurden 379,9 Millionen QAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte QLM Life Medical Insurance Company QPSC Registered 315,3 Millionen QAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at