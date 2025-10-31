QLM Life Medical Insurance Company QPSC Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

QLM Life Medical Insurance Company QPSC Registered veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,01 QAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte QLM Life Medical Insurance Company QPSC Registered 0,040 QAR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 332,4 Millionen QAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 323,2 Millionen QAR umgesetzt worden waren.

