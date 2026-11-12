QLS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

QLS hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 17,94 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 19,08 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,73 Prozent auf 3,35 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at