QLS gewährte Anlegern Blick in die Bücher

QLS hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 29,67 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 20,94 JPY je Aktie generiert.

QLS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,38 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at