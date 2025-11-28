Qlucore Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Qlucore Registered hat am 27.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,78 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,750 SEK erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,9 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,8 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at