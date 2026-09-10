Qlucore Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Qlucore Registered hat am 09.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,07 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Qlucore Registered ein EPS von -0,830 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 109,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,8 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,7 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at