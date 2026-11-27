Qlucore Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,780 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Qlucore Registered mit einem Umsatz von insgesamt 2,2 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 21,23 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at