QNB gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

QNB stellte am 27.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,830 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 25,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,2 Millionen USD umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,78 USD gegenüber 3,12 USD im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,20 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 99,59 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 91,20 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at