QNB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

QNB gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 USD. Im Vorjahresviertel hatte QNB 0,690 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 23,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at