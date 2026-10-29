QNB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

QNB lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

QNB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 77,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at