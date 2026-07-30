QNB: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

QNB hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,04 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 32,5 Millionen USD gegenüber 24,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at