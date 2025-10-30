QNB: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

QNB hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

QNB hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,910 USD je Aktie gewesen.

QNB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at