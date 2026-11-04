Quintiles Transnational Holdings Aktie
WKN DE: A1T788 / ISIN: US74876Y1010
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04.11.2026 12:16:16
Qnity Electronics Boosts FY26 Outlook; Stock Surges 7.3% - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Wednesday, Qnity Electronics, Inc. (Q), a provider of materials for the semiconductor and electronics industries, raised its adjusted earnings and net sales guidance for the full-year 2026, based on strong third-quarter performance and continued momentum in the business.
For fiscal 2026, the company now projects adjusted earnings in a range of $4.95 to $5.05 per share on net sales between $5.77 billion and $5.83 billion.
Previously, the company expected adjusted earnings in a range of $4.40 to $4.60 per share on net sales between $5.55 billion and $5.65 billion.
In Wednesday's pre-market trading, Q is trading on the NYSE at $127.62, up $8.68 or 7.30 percent.
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