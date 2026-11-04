Quintiles Transnational Holdings Aktie
WKN DE: A1T788 / ISIN: US74876Y1010
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04.11.2026 12:06:16
Qnity Electronics, Inc. Q3 Income Drops
(RTTNews) - Qnity Electronics, Inc. (Q) released a profit for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $183 million, or $0.87 per share. This compares with $211 million, or $1.01 per share, last year.
Excluding items, Qnity Electronics, Inc. reported adjusted earnings of $306 million or $1.46 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 21.9% to $1.556 billion from $1.276 billion last year.
Qnity Electronics, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $183 Mln. vs. $211 Mln. last year. -EPS: $0.87 vs. $1.01 last year. -Revenue: $1.556 Bln vs. $1.276 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.95 To $ 5.05 Full year revenue guidance: $ 5.77 B To $ 5.83 B
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