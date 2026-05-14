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14.05.2026 06:31:29
Qnity Electronics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Qnity Electronics hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Qnity Electronics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,920 USD je Aktie gewesen.
Qnity Electronics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,32 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,922 USD sowie einem Umsatz von 1,27 Milliarden USD gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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