Qnity Electronics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Qnity Electronics hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Qnity Electronics noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,56 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at