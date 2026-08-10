Qol hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Qol äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 79,90 JPY. Im letzten Jahr hatte Qol einen Gewinn von 49,43 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent auf 73,91 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 71,73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at