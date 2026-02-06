Qol legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Qol veröffentlichte am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 29,95 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Qol 61,79 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 73,80 Milliarden JPY gegenüber 73,44 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at