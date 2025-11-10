Qol: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Qol hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 45,08 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Qol ein EPS von 9,84 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 70,50 Milliarden JPY gegenüber 63,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at