Qorvo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Qorvo hat am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,28 USD, nach -0,180 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,06 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,05 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at