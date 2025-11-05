|
05.11.2025 06:31:28
Qorvo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Qorvo hat am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,28 USD, nach -0,180 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,06 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,05 Milliarden USD in den Büchern standen.
