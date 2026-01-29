Qorvo gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Qorvo hat am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Qorvo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,430 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent auf 993,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 916,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at