Qorvo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Qorvo hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Qorvo noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,04 Prozent auf 808,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Qorvo 869,5 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,62 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,68 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 1,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at