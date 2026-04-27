QPR Software stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

QPR Software hat am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,010 EUR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,0 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QPR Software einen Umsatz von 1,5 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at