15.01.2026 06:31:29
QPS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
QPS hat am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,53 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,68 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat QPS im vergangenen Quartal 490,0 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 45,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QPS 894,5 Millionen JPY umsetzen können.
