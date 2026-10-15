QPS präsentierte Quartalsergebnisse

QPS hat am 14.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 8,59 JPY gegenüber -10,240 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat QPS 1,90 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 345,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 425,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at