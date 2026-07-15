QPS stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

QPS hat am 14.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 27,13 JPY, nach -0,300 JPY im Vorjahresvergleich.

QPS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,19 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 159,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 843,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 23,24 JPY. Im letzten Jahr hatte QPS einen Gewinn von -38,860 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat QPS im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 41,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,80 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 2,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at