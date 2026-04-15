Manpower Aktie
WKN: 881964 / ISIN: US56418H1005
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15.04.2026 20:18:02
QSM Asset Management Bets on Beaten-Down Manpower Group With New $5.9 Million Stake in ManpowerGroup
According to an SEC filing dated April 15, 2026, QSM Asset Management Ltd established a new position in ManpowerGroup by acquiring 197,104 shares during the first quarter. The estimated transaction value, calculated using quarterly average pricing, was $5.9 million.ManpowerGroup is a leading global provider of workforce solutions, serving clients through an extensive international footprint and a diversified service portfolio.ManpowerGroup has had a rough stretch. Shares have fallen roughly 37% over the past year -- a steep decline that reflects real headwinds in the global staffing industry. Slower hiring demand, ongoing automation anxiety, and an uncertain macroeconomic backdrop have weighed on workforce solutions companies. ManpowerGroup -- once a steady, mid-cap workhorse -- has underperformed the broader market by about 67 percentage points over the last 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Manpower Inc.
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