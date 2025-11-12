QT Imaging mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

QT Imaging präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,41 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,510 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 336,46 Prozent auf 4,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at