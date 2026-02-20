|
QT Imaging: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
QT Imaging äußerte sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das QT Imaging ein Ergebnis je Aktie von -0,450 USD vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 874,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QT Imaging einen Umsatz von 0,9 Millionen USD eingefahren.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2,010 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei QT Imaging ein EPS von -2,130 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat QT Imaging in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 287,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,93 Millionen USD im Vergleich zu 4,88 Millionen USD im Vorjahr.
