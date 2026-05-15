QT Imaging: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

QT Imaging äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,25 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,200 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QT Imaging im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 133,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 2,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at