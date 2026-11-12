QT Imaging stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

QT Imaging hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,470 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat QT Imaging 7,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 75,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at