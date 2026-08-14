QT Imaging zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

QT Imaging äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QT Imaging in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 103,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,4 Millionen USD im Vergleich zu 3,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at