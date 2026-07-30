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30.07.2026 06:31:29
Quad-Graphics A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Quad-Graphics A hat am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Quad-Graphics A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 577,5 Millionen USD im Vergleich zu 571,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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