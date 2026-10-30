Quad-Graphics A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Quad-Graphics A hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,22 Prozent auf 586,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Quad-Graphics A 588,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at