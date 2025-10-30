Quad-Graphics A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Quad-Graphics A gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Quad-Graphics A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,520 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 588,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 12,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 674,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at