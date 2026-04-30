Quad-Graphics A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Quad-Graphics A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Quad-Graphics A 0,110 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 581,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 629,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at