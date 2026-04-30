|
30.04.2026 06:31:29
Quad-Graphics A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Quad-Graphics A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Quad-Graphics A 0,110 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 581,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 629,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!