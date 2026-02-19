Quad-Graphics A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Quad-Graphics A veröffentlichte am 17.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Quad-Graphics A 630,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 708,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,540 USD, nach -1,070 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Quad-Graphics A im vergangenen Geschäftsjahr 2,42 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Quad-Graphics A 2,67 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at