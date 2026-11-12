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12.11.2026 06:31:28
Quadrant Future Tek präsentierte Quartalsergebnisse
Quadrant Future Tek hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,91 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,960 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Quadrant Future Tek mit einem Umsatz von insgesamt 372,2 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 344,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 8,19 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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