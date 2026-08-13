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13.08.2026 06:31:29
Quadrant Future Tek stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Quadrant Future Tek äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Quadrant Future Tek hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,29 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,390 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 405,9 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 41,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 287,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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