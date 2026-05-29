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29.05.2026 06:31:29
Quadrant Future Tek verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Quadrant Future Tek hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 INR, nach 0,400 INR im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Quadrant Future Tek in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 565,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 584,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 10,710 INR vermeldet. Im Vorjahr waren -6,120 INR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,56 Prozent auf 1,53 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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