13.02.2026 06:31:29
Quadrant Televentures gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Quadrant Televentures gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 INR gegenüber -0,530 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Quadrant Televentures in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 524,7 Millionen INR im Vergleich zu 588,1 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
