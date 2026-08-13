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13.08.2026 06:31:29
Quadrant Televentures legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Quadrant Televentures präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,05 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,230 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 544,1 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 504,0 Millionen INR.
Redaktion finanzen.at
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