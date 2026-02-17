|
17.02.2026 06:31:28
Quadrant Televentures mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Quadrant Televentures präsentierte am 14.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,03 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,690 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Quadrant Televentures in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,87 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 514,1 Millionen INR im Vergleich zu 583,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!