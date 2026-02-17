Quadrant Televentures mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Quadrant Televentures präsentierte am 14.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,03 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,690 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Quadrant Televentures in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,87 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 514,1 Millionen INR im Vergleich zu 583,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at