Quadrant Televentures zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Quadrant Televentures lud am 30.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,800 INR je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,49 Prozent auf 512,4 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 560,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,380 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Quadrant Televentures ein EPS von -4,510 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,10 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,36 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at