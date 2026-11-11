Quadro Resources stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Quadro Resources äußerte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Quadro Resources ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at